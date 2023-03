Candidatura marroquina ao Mundial 2030 "é oportunidade para os jovens africanos"

A candidatura conjunta de Portugal, Espanha e Marrocos à organização do Mundial 2030 abre oportunidades únicas para os jovens africanos e europeus, destacou esta segunda-feira o presidente da Federação Marroquina de Futebol (FRMF), Fouzi Lekjaa.

"É uma oportunidade para os jovens de África mostrarem as suas capacidades junto dos jovens do continente europeu", sublinhou o dirigente marroquino, citado pela agência de notícias espanhola EFE, no final de uma reunião da FRMF.