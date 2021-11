Recuperado do cansaço e queixas que o afastaram da viagem para Dublin, Bernardo Silva juntou-se aos companheiros no primeiro treino de preparação para o jogo de domingo. A seleção ainda está a meio gás, só subiram ao relvado os jogadores não utilizados e os suplentes frente à República da Irlanda.

Para os 11 titulares, este primeiro treino é de recuperação do desgaste físico desta quinta-feira. João Cancelo, Rúben Dias, José Fonte, Palhinha, Renato Sanches e Diogo Jota, que estavam em risco de falhar o encontro com a Sérvia, caso vissem cartão amarelo, salvaram-se. A maioria nem jogou, mas Fonte e Renato entraram na segunda parte.

A grande ausência no domingo vai ser Pepe na defesa. Rúben Dias terá presença assegurada no onze e ao que tudo indica fará dupla com Fonte, até porque o selecionador prefere ter Danilo a médio do que a central.

Portugal não quer correr o risco de cair para o playoff de acesso ao mundial do Qatar, ou seja, precisa de ganhar pelo menos um ponto na Luz. O histórico de confrontos é favorável aos portugueses, em sete jogos com os Sérvios, a seleção nacional venceu três e empatou quatro.

Das bancadas vai chegar todo o apoio necessário, a lotação para o jogo já está esgotada.