A seleção nacional joga este domingo com a Sérvia, no Estádio da Luz. Um empate é suficiente para Portugal garantir o apuramento para o Mundial 2022, que se realiza no Qatar.

Um ponto frente à Sérvia chega para garantir o apuramento direto, mas o objetivo de Fernando Santos é a vitória. No plano estratégico, Portugal está obrigado a ganhar se quiser terminar na frente do grupo.

Depois de ter falhado o jogo em Dublin, Bernardo Silva está apto e às ordens de Fernando Santos. Já Pepe continua com a equipa, mas já sabe que está impedido de jogar devido a castigo. Rúben Dias e José Fonte devem formar a dupla de centrais.

O jogo deste domingo no Estádio da Luz vai ter lotação esgotada. O Portugal-Sérvia começa às 19:45.

