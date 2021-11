O avançado Cristiano Ronaldo afirmou este sábado que Portugal quer garantir o apuramento direto para o Mundial 2022 de futebol, referindo que a equipa "vai lá chegar" com o apoio dos adeptos no jogo frente à Sérvia.

"É por Portugal e pelos portugueses que queremos marcar, uma vez mais, presença no Campeonato do Mundo. E é com a força de Portugal e dos portugueses que vamos lá chegar! Contamos com o vosso apoio! Rumo ao Qatar 2022", escreveu o jogador nas suas redes sociais.