A seleção da Sérvia nunca venceu Portugal, mas está confiante que é este domingo que vai consegui-lo. Os jogadores estão ainda mais motivados, já que o Presidente da República da Sérvia lhes prometeu um milhão de euros de prémio, em caso de vitória.

Só os três pontos interessam à Sérvia para garantir o apuramento para o Mundial do Qatar. Não fosse isso incentivo suficiente para o jogo decisivo com Portugal, Aleksandar Vucic, Presidente da República da Sérvia, ainda deu motivação extra.

"Vençam o jogo e façam as pessoas felizes. Vim cá dizer-vos o quanto nós respeitamos os vossos esforços. Em acordo com o Governo, vamos dar-vos um prémio adicional, caso vençam o jogo decisivo com Portugal, de um milhão de euros que podem repartir por todos".