Jornalista da SIC “engolido” pelos fãs de Portugal e o Mundial ainda não começou

“Nós somos de Portugal”: é um dos gritos que se ouve pelo Qatar. As cores, as bandeiras, o apoio a Fernando Santos e o entusiasmo não enganam: são de gente que gosta da gente (dos portugueses).

A claque Portugal Fans Qatar é liderada por uma mulher, Elisabete Reis. Uma portuguesa que reside no Qatar há 16 anos e que foi convidada pelo comité que organiza o mundial. Quando pegou no projeto ficou surpreendida com a adesão de estrangeiros

Há um nome que é amado por todos, Cristiano Ronaldo. Dos mais novos que imitam cada gesto de CR7 aos mais velhos, homens e mulheres. Fazem concursos para ver quem consegue cabecear a 2 metros e 60 como Cristiano. E até há quem tenha feito tatuagens e chore quando se fala no nome de Ronaldo.

A Índia é o país com mais emigrantes no Qatar e Portugal conta com o apoio de milhares. No Qatar são 1500 os emigrantes portugueses e estão a viver dias especiais, com o Mundial de futebol.