Vitória "magra" da Alemanha no último teste pré-Mundial

Com um golo solitário do estreante Niclas Füllkrug, a Alemanha venceu esta quarta-feira Omã por tangencial 1-0, num teste 'morno' em Mascate, a uma semana da estreia no Mundial de futebol do Qatar.

A competir na capital do sultanato vizinho do Qatar, o conjunto germânico exibiu-se a um nível modesto e raramente conseguiu mostrar a sua natural superioridade, acabando por se impor com golo tardio, aos 79 minutos, após assistência de Havertz.

Quatro minutos depois, Niclas Füllkrug, do Werder Bremen, voltou a marcar, mas o tento seria anulado por fora de jogo.