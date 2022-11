Um Rei no papel de selecionador nacional? Momento caricato aconteceu na Bélgica

Nos primeiros segundos do vídeo, o selecionador belga Roberto Martínez visita o palácio real e depara-se com um caderno que pertence ao monarca, onde estão presentes várias anotações táticas, com os nomes de jogadores da seleção.

Antes da estreia no Mundial, os belgas medem forças com a seleção do Egito, no Kuwait, esta sexta-feira, em jogo de preparação.

Os “diabos vermelhos belgas” já iniciaram os treinos tendo em vista o primeiro jogo no Campeonato do Mundo , marcado para o dia 23 de novembro, frente ao Canadá.

A seleção de futebol da Bélgica tem estreia marcada no Mundial do Qatar para a próxima quarta-feira, mas os trabalhos de preparação já arrancaram e com uma presença inesperada. O Rei Filipe apareceu ao leme da equipa num vídeo promocional da federação belga.

O vídeo prossegue para o centro de treinos da equipa, com o Rei Filipe a orientar os trabalhos. Munido de um apito, um casaco da equipa, um caderno de anotações e com uma tatuagem no braço, onde pode ler-se “Bélgica 2022” juntamente com o troféu do Mundial, o monarca dá indicações aos atletas.

Um dos episódios mais caricatos do vídeo é quando Filipe chama o craque Kevin de Bruyne e indica-lhe que, pelos seus apontamentos, deve posicionar-se no lado direito do campo.

Quem também aparece no vídeo promocional é Thierry Henry, a antiga estrela de futebol, atual adjunto de Roberto Martínez.

A Bélgica está integrada no grupo F do Mundial, juntamente com Canadá, Marrocos e Croácia.