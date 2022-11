O defesa Steven Vitória, do Desportivo de Chaves, e o médio Stephen Eustáquio, do FC Porto, estão nos 26 convocados do Canadá, divulgados este domingo, para o Mundial2022, assim como o avançado Alphonso Davies, que tem estado lesionado.

O experiente central e habitual titular no emblema de Trás-os-Montes e médio dos 'dragões', que tem estado em evidência, face aos quatro golos e duas assistências nos últimos quatro encontros, merecem a confiança do selecionador John Herdman.

O avançado Alphonso Davies, dos alemães do Bayern Munique, tem estado lesionado, mas consta nos eleitos, bem como ponta de lança Jonathan David, orientado por Paulo Fonseca nos franceses do Lille.

O Canadá integra o Grupo F do Mundial2022, que decorre no Qatar entre 20 de novembro e 18 de dezembro, juntamente com Marrocos, Croácia e Bélgica.



Lista dos 26 convocados do Canadá:

- Guarda-redes: James Pantemis (Montreal), Milan Borjan (Estrela Vermelha, Ser) e Dayne St. Clair (Minnesota United, EUA).

- Defesas: Samuel Adekugbe (Hatayspor, Tur), Joel Waterman (Montreal), Alistair Johnson (Montreal), Richie Laryea (Toronto), Kamal Miller (Montreal), Steven Vitória (Desportivo de Chaves, Por) e Derek Cornelius (Panetolikos, Gre).

- Médios: Liam Fraser (Toronto), Ismael Koné (Montreal), Mark-Anthony Kaye (Toronto), David Wotherspoon (St Johnstone, Esc), Jonathan Osorio (Toronto), Atiba Hutchinson (Besiktas, Tur), Stephen Eustáquio (FC Porto, Por) e Samuel Piette (Montreal).

- Avançados: Tajon Buchanan (Club Brugge, Bel), Liam Millar (Basileia, Sui), Lucas Cavallini (Vancouver Whitecaps), Iké Ugbo (Troyes, Fra), Junior Hoilett (Reading, Ing), Jonathan David (Lille, Fra), Cyle Larin (Club Brugge, Bel) e Alphonso Davies (Bayern de Munique, Ale).