Sporting sem jogadores na seleção portuguesa pela primeira vez

A lista de eleitos pelo selecionador Fernando Santos para o Mundial do Qatar não inclui nenhum jogador 'leonino', caindo, dos 55 pré-convocados, o defesa Gonçalo Inácio, o médio Pedro Gonçalves, os extremos Nuno Santos e Francisco Trincão, e o avançado Paulinho.

O clube, um dos três 'grandes' e historicamente um 'fornecedor' da equipa das 'quinas', nunca ficou de fora das presenças em fases finais, começando com oito jogadores chamados à estreia, no Mundial 1966, na qual os 'magriços' conseguiram o terceiro lugar.

Em campeonatos do mundo, o número mais baixo de atletas 'verdes e brancos' na formação lusa remonta a 2006, quando o guarda-redes Ricardo e o defesa Marco Caneira foram os únicos chamados por Luiz Felipe Scolari. Ainda assim, o valor mais próximo da ausência completa tinha sido a participação de Jordão no Euro 1984, dois anos antes de quatro sportinguistas no Mundial 1986: Damas, Morato, António Sousa e Jaime Pacheco.

Sete jogadores do Sporting no Mundial de 2002

No Mundial 2002, sete jogadores do então recém-consagrado campeão nacional Sporting representaram novo ponto alto, antes de o novo século trazer renovada internacionalização do futebol português, com jogadores de clubes internacionais a representarem cada vez mais o grosso das convocatórias.

No Euro 2020, adiado para 2021, foram três os 'leões' presentes, depois do título nacional, no caso Nuno Mendes, João Palhinha e Pedro Gonçalves -- os dois primeiros jogam agora no estrangeiro, o terceiro é um dos grandes ausentes da lista. Rui Patrício (Roma), William Carvalho (Betis), Bruno Fernandes (Manchester United) e Gelson Martins (Mónaco), todos entretanto transferidos, tinham sido os últimos atletas do Sporting num Mundial, na Rússia, em 2018.

Alargando a análise para lá de fases finais de mundiais e europeus, o cenário mantém-se, uma vez que o Sporting sempre teve futebolistas chamados para outras provas seniores internacionais. Na única participação na Taça das Confederações, em 2017, estiveram presentes quatro 'leões', e na fase final da Liga das Nações de 2019, Bruno Fernandes representou os 'verdes e brancos' na vitoriosa campanha lusa.

O cenário é idêntico, ainda, na seleção feminina, que em 2017 contou com cinco jogadoras, na estreia em fases finais do Campeonato da Europa, a que regressou em 2022, com novo quinteto 'leonino'.

O Campeonato do Mundo realiza-se no Qatar, entre 20 de novembro e 18 de dezembro. Portugal está integrado no grupo H, juntamente com Uruguai, Gana e Coreia do Sul, de Paulo Bento, tendo estreia marcada na competição para 24 de novembro, diante dos ganeses, no Estádio 974, em Doha.