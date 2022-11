António Silva vai ao Mundial e esta foi a reação ao descobrir

Na hora da convocatória dos 26 jogadores que vão representar Portugal no Mundial do Qatar, António Silva, estava presente no lançamento da série documental sobre o Benfica Campus.

O jovem de 19 anos foi aplaudido pelos presentes ao descobrir que tinha sido convocado e garantiu que quer conquistar muitas mais coisas na carreira. Agradeceu também o apoio dos pais.

“Tem um significado muito grande para mim a primeira convocatória. Estou muito feliz. (...) É um sentimento de orgulho, não era algo que esperava”, disse.

O jovem central benfiquista António Silva, que nunca tinha estado numa convocatória, é a novidade na lista dos 26 eleitos de Portugal para o Mundial 2022.

O jogador, que recentemente completou 19 anos, conquistou a titularidade no Benfica e tem sido uma das grandes figuras dos encarnados esta época.

Fernando Santos explica por que razão escolheu António Silva

O selecionador português afirmou que a escolha de António Silva foi feita com base no trabalho de observação.

“As nossas convocatórias sempre foram feitas tendo por base as observações que fazemos. Não é nada de novo relativamente ao nosso estilo”, disse.

“Eu sei que levo jogadores que nunca estiveram numa fase final, mas isso também aconteceu em 2016 e em 2018. Se mudamos é porque mudamos, se não mudamos, não mudamos. Tinha de fazer escolhas e eu e a minha equipa técnica escolhemos com base no nosso plano. Procurando ter jogadores diferenciados", terminou.

"Já defendi as minhas escolhas, a responsabilidade é minha"

Sobre os nomes escolhidos, o selecionador português esclareceu ainda que vai assumir a responsabilidade do que correr bem ou mal. Fernando Santos disse ainda que os nomes escolhidos serão sempre “alvo de discussão”.