O momento em que a seleção nacional partiu rumo ao Qatar

A Seleção Nacional partiu ao início da tarde desta sexta-feira para o Qatar, onde na próxima quinta-feira (dia 24) se estreia no campeonato do mundo de futebol.

Antes da partida, o selecionador Fernando Santos disse que parte com o objetivo de ser campeão do mundo depois de ter sido campeão da Europa.

Este novo ciclo que agora começa acontece depois do conturbado estágio em Lisboa marcado pela polémica com o capitão Cristiano Ronaldo, mas também depois do ensaio bem sucedido de ontem em que a seleção das quinas venceu a Nigéria por 4-0.

A Seleção deverá chegar ao Qatar cerca das 11:00 (20:00 em Lisboa).

A estreia no Mundial vai acontecer frente ao Gana na próxima quinta-feira, seguem-se o Uruguai e a Coreia do Sul.