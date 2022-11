A Al-Qaeda pede aos muçulmanos para evitarem o Mundial de futebol.

A organização terrorista pede para que os "irmãos muçulmanos" não vão ao Qatar nem sigam o torneio.

A Al-Qaeda critica o Qatar por organizar o Mundial e, por isso, trazer para a região homossexuais, corruptos e ateus.

A 22.ª edição do Campeonato do Mundo arranca no domingo, com o duelo entre o anfitrião Qatar e o Equador, para o grupo A, e termina em 18 de dezembro.