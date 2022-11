Cristiano Ronaldo e Lionel Messi: duas décadas de rivalidade que chegam ao fim neste Mundial

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi vão ser as grandes figuras do campeonato do Mundo. É a 5ª vez que estão presentes na competição e ambos procuram vencê-la pela primeira vez.

A maior rivalidade do século XXI está cada vez mais próxima do fim e no mundial do Qatar vai terminar o capítulo internacional.

Messi assegurou que o campeonato do mundo de 2022 é o último em que vai participar. Quanto a Ronaldo não se sabe, mas já assegurou que pelo menos ao Euro 24 quer ir.

Ronaldo e Messi apoderaram-se dos dois primeiros lugares na lista de melhores jogadores do mundo. Ronaldo ganhou 5 bolas de ouro, Messi ganhou 7 e cada um ganhou dois prémios FIFA the best.

Duas décadas de rivalidade onde só foi possível atingir tantos recordes porque um puxou pelo outro.

Nos clubes, ambos ganharam dezenas de títulos. Fizeram o que até então ninguém tinha feito. Mas nas seleções nem sempre foram tão felizes.

Ronaldo conquistou uma liga das nações e um campeonato da Europa. Messi tem uma copa América e uma finalíssima intercontinental.

Em comum? Nenhum ganhou o campeonato do mundo.

Ambos estiveram perto da glória. O melhor que Ronaldo conseguiu com Portugal foi chegar às meias-finais em 2006, e Messi foi à final em 2014.

Nos mundiais os números dos dois são semelhantes.

Cristiano fez menos 2 jogos, mas tem mais 1 golo. É na assistências que Messi se destaca.

No geral, Ronaldo já é o melhor marcador de sempre por seleções com 117 golos, Messi é novamente melhor nas assistências.

O mundial deste ano pode ser a 5ª e última oportunidade de conquistar o maior título. No Qatar não vai estar nenhum jogador com tantos mundiais jogados.

Ronaldo e Messi nunca jogaram um conta o outro em campeonatos do mundo, mas chegaram a jogar duas vezes em particulares. Em 2011 ganhou a argentina por 2-1, em 2014 ganhou portugal por 1-0.

Será este ano que vamos ver os dois melhores jogadores do século frente a frente? Um super computador simulou a competição e garante que se vão encontrar na final.

Portugal e Argentina, Ronaldo e Messi, uma rivalidade que ficará para sempre.