Este domingo, a bola começou a rolar no Mundial do Qatar. À margem da polémica, a cerimónia de abertura teve a participação surpresa do ator norte-americano Morgan Freeman, que fez um discurso sobre inclusão, diversidade e união dos povos.

Morgan Freeman apresentou o evento com a ajuda do influencer Ghanim Al Muftah, símbolo da inclusão no país.

A coreografia inicial foi uma espécie de saudação e apresentação do Qatar ao mundo. 100 artistas entraram com bastões de luz led que fizeram de espada ao início, mas que depois interagiram com as projeções que eram feitas para o palco.

De seguida entraram as bandeiras dos países participantes no Mundial: 32 seleções, com destaque especial para duas - as que abriram o campeonato do mundo no relvado -, Qatar e Equador.