Mundial: Dinamarca e Tunísia empatam a zero

A Dinamarca empatou esta terça-feira a zero com a Tunísia, em jogo da fase de grupos do Campeonato do Mundo, no Qatar.

Aos 23 minutos, Jebali marcou para a Tunísia, mas acabou por ser assinalado for a de jogo. O mesmo aconteceu com o golo do dinamarquês Skov Olsen, que estava em posição irregular.

Esta foi apenas a segunda vez que as duas seleções se defrontaram. O primeiro confronto aconteceu em 2002, no Japão, com a vitória dos dinamarqueses por 2-1.

Este jogo marcou ainda o regresso do médio Christian Eriksen a um grande torneio da seleção, após o ter tido uma paragem cardíaca durante uma partida do Euro 2020.