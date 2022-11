Comentadora da BBC desafia decisão da FIFA e usa braçadeira "One Love"

No domingo, capitães de várias seleções estavam prontos para utilizar a braçadeira com as palavras “One Love” e as cores do arco-íris em apoio à comunidade LGBTQIA+. Mas no dia em que arrancou o Mundial, a FIFA anunciou que os jogadores poderiam ver cartões amarelos por quebrar as regras de vestuário.

A decisão não está a ser bem aceite e já motivou reações. Uma das vozes mais críticas foi o presidente da Federação Alemã de Futebol, que considerou tratar-se de uma "demonstração de poder".

Inglaterra, País de Gales, Bélgica, Dinamarca, Alemanha, Países Baixos e Suíça dispensaram os seus capitães do uso da braçadeira, face à possibilidade de serem penalizados, mas referiram estar "frustrados" com a inflexibilidade demonstrada pela FIFA.