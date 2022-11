Mundial no Qatar: o protesto monocromático da Dinamarca

A seleção da Dinamarca entrou esta terça-feira em campo, no Mundial do Qatar, com um equipamento diferente do normal em forma de protesto contra a violação dos direitos humanos, no país.

Frente à Tunísia, a seleção dinamarquesa usou um equipamento todo vermelho, à exceção dos números em branco e da bandeira do país.

Os logotipos da patrocinadora Hummel e da federação dinamarquesa surgem num tom monocromático, numa crítica à violação dos direitos humanos, no Qatar.

"Esta camisola leva consigo uma mensagem. Não queremos ser visíveis durante um torneio que custou a vida de milhares de pessoas. Apoiamos a seleção dinamarquesa até ao fim, mas isso não é o mesmo que apoiar o Qatar como nação anfitriã", escreveu a marca Hummel nas redes sociais, alguns meses antes do início do Campeonato do Mundo.

O protesto surge após a FIFA proibir as seleções de usarem a braçadeira multicolor contra a discriminação e de todas as polémicas com a violação dos direitos humanos, no país.