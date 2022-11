O pontapé de saída do Mundial 2022, no Qatar, é dado no próximo domingo. Mas os últimos 12 anos ficaram marcados pela violação dos direitos humanos, acusações de corrupção e ausência de investigação às causas da morte dos trabalhadores que participaram na construção dos estádios A face do país que acolhe o campeonato do mundo mudou com a descoberta de petróleo e de gás natural.

Uma reportagem SIC sobre as polémicas que marcaram e marcam o primeiro num país muçulmano.