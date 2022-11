Gana quer fazer história e mostrar que Portugal é o "favorito só no papel"

O Gana foi adversário de Portugal no Mundial de 2014 no Brasil, com vitória lusa. Mas agora a equipa está renovada e quer ser a próxima seleção a surprender neste Mundial.

Em 2010, o Gana perdeu nos quartos-de-final com o Uruguai, nos penáltis.

Esta geração quer voltar a fazer história. Jovens, na maior parte deles a jogar na Europa. Muitos a jogarem a Liga dos campeões ou outras competições da UEFA. Treinadores com influência do futebol inglês e germânico. É assim a seleção do Gana, que vai jogar com Portugal esta quinta-feira.

Os africanos esperam um jogo equilibrado.

"Portugal é o favorito, no papel, mas temos de mostrar a todos que o que é no papel não é necessariamente o mesmo em campo. Estamos preparados", afirma André Ayew, jogador da seleção do Gana.