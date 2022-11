Gana "tem de ser muito corajoso" frente a Portugal

O Gana vai jogar esta quinta-feira com Portugal, numa partida da fase de grupos do Mundial, no Qatar.

Na conferência de imprensa de antevisão, o treinador da seleção ganesa deixou a garantia de que nada está decidido, apesar de Portugal ser favorito à vitória.

Otto Addo afirmou que a equipa tem qualidade para competir com a seleção lusa: "Obviamente, temos de ser muito corajosos neste jogo".

Já o jogador Andre Ayew defendeu que a equipa portuguesa tem "excelentes profissionais, que jogam em clubes de topo".