O comentador da SIC Rui Cardoso analisou esta quarta-feira, na SIC Notícias, a visita do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ao Qatar e a polémica escolha do Qatar para receber um campeonato do mundo.

Na Edição da Manhã, falou sobre os trabalhadores mortos na construção dos estádios e do papel da FIFA, que não permite se quer a livre expressão das seleções.

"Sempre que há protestos, dizem que o desporto, o futebol em particular, é apolítico", afirmou o comentador da SIC, reconhecendo que as federações, direções e dirigentes desportivos "vivem depois na maior das promiscuidades".

Rui Cardoso lembrou quem são os donos de alguns clubes europeus: oligarcas russos, alguns próximos de Putin, ou nababos do Médio Oriente.