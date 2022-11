Paulo Bento será um "português profissional" no jogo da Coreia do Sul frente a Portugal

A seleção da Coreia do Sul, treinada pelo português Paulo Bento, estreia-se esta quinta-feira no Mundial do Qatar, frente ao Uruguai. As equipas estão no grupo H, o mesmo de Portugal e o Gana.

Questionado pela SIC sobre qual o sentimento de defrontar a seleção nacional, o técnico português falou de uma situação normal, que já aconteceu no passado com outros treinadores.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de quinta-feira, o Paulo Bento reconheceu que é português, mas durante o jogo irá defender a seleção coreana.