"Vamos lá cambada!": está de volta o hino "mais amado" de apoio à seleção

A música - com o título "Bamos lá Cambada!" - ficou conhecida ao ser interpretado pelo locutor desportivo José Estebes, uma das mais famosas personagens de Herman. L ançada em 1986 , na altura do Mundial do México, f oi agora relançada com novos arranjos.

Já foi anunciado o hino de apoio à seleção portuguesa no Mundial do Qatar, que começa este domingo. O humorista e apresentador Herman José relançou a música "Vamos lá cambada".

No ano passado, o hino para o Euro 2020, foi "Vamos com tudo", de David Carreira, e contou com a participação de Giulia Be, Ludmilla e Preto Show.

A seleção portuguesa viaja esta sexta-feira para o Qatar. Tem estreia marcada no grupo H para 24 de novembro, com o Gana. Joga depois com o Uruguai, no dia 28 novembro, e a Coreia do Sul, a 2 de dezembro.

A 22.ª edição do Campeonato do Mundo começa no domingo, com o jogo entre o anfitrião Qatar e o Equador, para o grupo A. Termina no dia 18 de dezembro.