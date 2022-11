Há cada vez mais procura pelas braçadeiras proibidas pela FIFA

A venda de braçadeiras “One Love”, proibidas pela FIFA no Mundial do Qatar, tem vindo a aumentar. As braçadeiras "One Love” esgotaram nas últimas duas semanas, com cerca de 10 mil encomendas.

A campanha foi criada como apoio à comunidade LGBTQIA+, passando uma mensagem de oposição a qualquer tipo de descriminação.

A polémica instalou-se depois de a FIFA proibir os capitães de equipa de usá-las. As braçadeiras têm uma imagem de uma bandeira arco-íris em forma de coração e o número um no centro.

A homossexualidade é considerada ilegal no Qatar e pode ser punida com uma pena de até sete anos de prisão.