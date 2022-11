Em Portugal, são vários os locais preparados para transmitir o jogo de estreia de Portugal no Mundial, no Qatar.

Além dos estádios improvisados em locais públicos, há sítios em Lisboa onde vai poder ver os jogos entre amigos.

Portugal e Gana jogam na quinta-feira, às 19:00 locais (16:00 em Lisboa), no Estádio 974, em Doha, para a primeira jornada do grupo H do Campeonato do Mundo.