Nuno Mendes já voltou aos treinos e Portugal está assim na máxima força para a estreia com o Gana no Mundial do Qatar. Fernando Santos reafirma a ambição de lutar pelo título e promete uma equipa atrevida, com a mesma atitude da que venceu a Nigéria no último ensaio em Portugal. A reportagem é dos enviados da SIC ao Qatar Luís Marçal, Rafael Homem e Andres Gutierrez.

24 de novembro. Dia de estreia no mundial. Duas frases que nunca foram ditas uma a seguir à outra. Mais uma "particularidade" imposta pela escolha do Qatar. O campeonato do mundo joga-se a meio da época.

Muda o local, muda a data, mas a ambição é a mesma. Fernando Santos não retira uma letra ao desejo expresso há meses em Portugal. A seleção nacional vem ao Qatar lutar pelo título de campeã do mundo.

"Nós propomo-nos a dar uma grande alegria aos portugueses, com o máximo de intensidade possível, o máximo de entrega, o máximo de paixão e o máximo de qualidade", afirma Fernando Santos, selecionador nacional.

Desfeita a dúvida de Nuno Mendes, que já recuperou, Portugal entra no mundial na máxima força. Fernando Santos tem carta branca para escolher um 11 atrevido, virado para a baliza do Gana, sem amarras desnecessárias, um 11 como se viu há uma semana em Alvalade contra a Nigéria, por exemplo.