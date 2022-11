Mundial 2022: Brasil vence na estreia com bis de Richarlison

O Brasil entrou esta quinta-feira com o pé direito no Mundial 2022, ao vencer a Sérvia por 2-0, no jogo que encerrou a primeira jornada da fase de grupos.

Richarlison, avançado do Tottenham, apontou os dois golos do triunfo da “canarinha”, aos 62 e 73 minutos.

A seleção brasileira sobe assim à liderança do grupo E, com três pontos, os mesmos que a Suíça, que hoje venceu os Camarões por 1-0.

Na próxima jornada, agendada para segunda-feira, Brasil e Suíça medem forças no Estádio 974, em Doha (16:00), enquanto Camarões e Sérvia defrontam-se em Al Wakrah.