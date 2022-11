Mundial: Carlos Queiroz em êxtase e clima de euforia nas ruas do Irão

A seleção do Irão, orientada pelo português Carlos Queiroz, está mais próxima de um inédito apuramento para os oitavos de final do Campeonato do Mundo.

Depois da pesada derrota frente a Inglaterra (6-2), a vitória de hoje sobre o País de Gales, por 2-0, deu uma nova vida ao sonho da qualificação.

No final do encontro, que se realizou no Estádio Ahmed bin Ali, em Al Rayyan, foi notória a satisfação dos jogadores, que levantaram o técnico português durante alguns segundos.