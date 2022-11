O Irão do selecionador Carlos Queiroz venceu esta sexta-feira o País de Gales, por 0-2, no segundo jogo das equipas na fase de grupos do Mundial, no Qatar.

Os dois golos do Irão foram marcados por Roozbeh Cheshmi, aos 98 minutos, e por Ramin Rezaeian, aos 101, com assistência do portista Taremi.