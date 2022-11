França vence Dinamarca e apura-se para os oitavos

A França venceu este sábado a Dinamarca por 2-1, num jogo a contar para a segunda jornada da fase de grupos do Mundial 2022, no Qatar. A seleção francesa é a primeira a conseguir o apuramento para os oitavos de final da competição.

Mbappé marcou o primeiro golo aos 61 minutos. A resposta dinamarquesa demorou sete minutos: Andreas Christensen fez o empate aos 68'. Com um bis, Mbappé fechou o marcador, ao minuto 85.

O jogo foi arbitrado pelo polaco Szymon Marciniak.

Neste momento, com a vitória da equipa orientada por Didier Deschamps, a classificação do grupo D é a seguinte: França em primeiro (6 pontos), Austrália em segundo (3 pontos), Dinamarca em terceiro (1) e Tunísia em último com 1 ponto também.

As equipas do grupo D voltam a jogar esta quarta-feira, dia 30, pelas 15:00 horas: a Tunísia enfrenta a França e a Austrália a Dinamarca.