O defesa Nuno Mendes e o médio Otávio falharam hoje o treino da seleção portuguesa de futebol, a dois dias do confronto com o Uruguai, da segunda jornada do Grupo H do Mundial2022, no Qatar.

O lateral-esquerdo ainda não recuperou dos problemas musculares que o afastaram da vitória com o Gana (3-2), assim como o médio Otávio, que saiu com queixas do duelo inaugural, pelo que também não subiu hoje o relvado do centro de treinos de Al-Shahaniya, situado nos arredores de Doha, tendo ambos ficado pelo ginásio.

Durante os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, o grupo de jogadores à disposição do selecionador Fernando Santos foi dividido em três, para a realização dos habituais exercícios com bola. Já os guarda-redes Rui Patrício, Diogo Costa e José Sá efetuaram trabalho específico à margem do grupo de jogadores de campo.

Portugal defrontará o Uruguai na segunda-feira, às 22:00 locais (19:00 em Lisboa), e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, em 2 de dezembro, pelas 18:00 (15:00).

Portugal lidera o grupo, com três pontos, à frente de Coreia do Sul e Uruguai, ambos com um ponto, enquanto os ganeses, que defrontam os sul-coreanos na segunda ronda, seguem a 'zeros'.

A 22.ª edição do Campeonato do Mundo decorre até 18 de dezembro, no Qatar.