Portugal-Uruguai: o que pode mudar no 11 da Seleção Nacional

Portugal enfrenta o Uruguai, na segunda-feira, num encontro cartaz do grupo H em que pode selar a passagem aos oitavos de final do Mundial 2022, bastando para isso o triunfo sobre o emblema sul-americano. A equipa comandada por Fernando Santos está a uma vitória de garantir a fase seguinte, que atingiu na última edição, em 2018, na Rússia, onde caiu, precisamente, perante o conjunto “celeste” (2-1), pelo que as recordações não são as melhores.

Francisco Seco

Apesar de ter entrado a vencer na estreia, face ao Gana (3-2), com golos de Cristiano Ronaldo (65 minutos, de penálti), João Félix (78) e Rafael Leão (80), a exibição oscilou entre bons e maus momentos, face às debilidades defensivas indesculpáveis e ao susto protagonizado pelo guarda-redes Diogo Costa mesmo a terminar - bem pode agradecer a Iñaki Williams a escorregadela no relvado do Estádio 974, em Doha.

HANNAH MCKAY

Frente ao Uruguai, que se estreou com um nulo (0-0) ante a Coreia do Sul, de Paulo Bento, a exigência será maior, certamente, tendo em conta o poderio coletivo e as individualidades que os sul-americanos apresentam. Espera-se que o selecionador luso faça algumas alterações no onze, nomeadamente na defesa, com as entradas do lateral esquerdo Nuno Mendes, embora ainda se encontre a recuperar de problemas físicos, para o lugar de Raphaël Guerreiro, e do experiente central Pepe, em detrimento de Danilo. O defesa João Cancelo esteve em destaque pela negativa frente aos ganeses, muito por culpa das más abordagens defensivas nos dois tentos consentidos, e não seria surpreendente se Diogo Dalot pudesse ocupar a lateral direita.

Armando Franca

O guarda-redes Diogo Costa e o central Rúben Dias devem continuar entre os titulares. De resto, no meio-campo, Bruno Fernandes, autor de duas assistências na ronda um, e Bernardo Silva devem permanecer, enquanto Rúben Neves e Otávio, que saiu com queixas, podem dar lugar a Palhinha e William Carvalho, respetivamente. Já no ataque, o capitão Cristiano Ronaldo poderá continuar a ter a companhia de João Félix. Por sua vez, o campeão do mundo em 1930, na primeira edição, e em 1950, rejuvenescido na equipa técnica com o estreante Diego Alonso, que rendeu o 'eterno' Óscar Tabárez, não deve apresentar-se muito diferente, tendo em conta o duelo com o coreanos, ficando a incerteza se Edinson Cavani será titular, já que foi suplente utilizado.

Martin Meissner

Os sportinguistas Sebastián Coates e Manuel Ugarte ainda foram não foram lançados e é pouco provável que venham a ser opção contra os lusos. A equipa das “quinas” defrontará o Uruguai na segunda-feira, às 22:00 locais (19:00 em Lisboa), no Estádio Lusail, o maior da prova, com capacidade para 80 mil espetadores, que acolhe um total de nove encontros, incluindo a grande final, em 18 de dezembro.

PETER CZIBORRA