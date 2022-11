Duas dúvidas na preparação de Portugal para jogo com o Uruguai

Portugal prossegue este sábado com a preparação para o embate com o Uruguai, da segunda jornada do grupo H do Mundial 2022, no Qatar, num treino em que as presenças de Nuno Mendes e Otávio não são certas.

Na sexta-feira, o selecionador luso, Fernando Santos, teve à disposição no relvado apenas os jogadores que foram lançados no decorrer da segunda parte, na estreia vitoriosa contra o Gana (3-2), e os que não foram opção, enquanto os titulares ficaram a fazer trabalho de recuperação no ginásio.

O lateral-esquerdo Nuno Mendes recupera de problemas musculares, pelo que permanece a dúvida sobre a sua participação no apronto de hoje, assim como o médio Otávio, depois de ter saído com queixas do duelo inaugural.