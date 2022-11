A seleção nacional realiza esta sexta-feira um treino de preparação para o segundo jogo da fase de grupos do Mundial. De fora está o 11 inicial do jogo de ontem frente ao Gana, que fica em ginásio a fazer trabalho de recuperação, exceção para Otávio que saiu magoado e fica a fazer treino específico acompanhado pela equipa técnica. O repórter Luís Marçal faz o ponto de situação dos trabalhos da equipa das "quinas".

Também o lateral Nuno Mendes, que ficou fora da ficha de jogo com o Gana, apesar de ter treinado sem limitações na véspera do encontro, também não subiu ao relvado do centro de treinos de Al-Shahaniya, situado nos arredores de Doha.



O grupo orientado por Fernando Santos estreou-se a ganhar no mundial frente ao Gana (3-2), algo que não acontecia há 16 anos. Pela frente terá agora o Uruguai, o jogo está marcado para segunda-feira, às 19:00, hora de Lisboa.