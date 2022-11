“Orgulhoso” e “feliz”, é assim que Ronaldo se sente com novo recorde e vitória

Cristiano Ronaldo disse estar orgulhoso por bater mais um recorde. Esta quinta-feira, com o golo de penálti frente ao Gana, o português tornou-se o primeiro jogador do mundo a marcar em cinco mundiais.

“É um grande orgulho”, disse Cristiano Ronaldo.

CR7, de 37 anos, tinha apontado um golo em cada uma das suas três primeiras presenças (2006, 2010 e 2014) e quatro na última (2018), tendo somado esta quinta-feira o oitavo golo.

Recorde não foi único motivo de felicidade

Para além da conquista individual, Ronaldo descreveu a vitória coletiva de Portugal como um “momento bonito” e disse-se feliz pela exibição da equipa.

“Foi um momento bonito. Ganhámos, entrámos com o pé direito, uma vitória importantíssima, sabemos que nestas competições o primeiro jogo é fundamental. (...) [Estou] feliz pela equipa ter feito uma excelente exibição. Difícil, mas a justa vencedora”, afirmou.

A Seleção Nacional iniciou esta quinta-feira a participação no Mundial 2022 com uma vitória sobre o Gana por 3-2, na primeira jornada do grupo H, com golos de Cristiano Ronaldo, João Félix e Rafael Leão.