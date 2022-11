Costa Rica dá lição de eficácia a japoneses sem norte

A Costa Rica arrancou este domingo uma surpreendente vitória ao Japão, por 1-0, em partida da segunda jornada do grupo E do Mundial 2022, decidida com o golo Fuller, já na parte final do desafio.

O defesa, que alinha no campeonato do seu país, no modesto Herediano, virou 'herói nacional' ao marcar o tento que desequilibrou o jogo, aos 81 minutos, no único remate da sua equipa à baliza contrária.

Com este resultado, a Costa Rica, que na ronda inicial tinha saído 'vergada' por uma goleada (7-0) frente à Espanha, recupera as ambições de apuramento para os oitavos de final, passando, à condição, para o terceiro lugar do grupo, com três pontos.

A mesma pontuação tem o Japão, que segue no segundo lugar da 'poule', mas que depois de ter protagonizado uma estreia de sonho na prova, vencendo (2-1) a Alemanha, desiludiu nesta partida, com uma postura pouco ambiciosa e demasiado passiva.

