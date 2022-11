A Austrália venceu, esta quarta-feira, a Dinamarca por 1-0, no Estádio Al Janoub (Al Wakrah), em jogo da terceira e última jornada do Grupo D, e apurou-se para os oitavos de final do Mundial de futebol no Qatar.

A primeira parte do jogo arbitrado pelo argelino Mustapha Ghorbal ficou marcada por um equilíbrio entre as duas seleções.

No segundo tempo, a seleção australiana chegou ao primeiro e único golo da partida. Aos 60 minutos, Mathew Leckie (joga no Melbourne City da Austrália) finalizou uma jogada de contra-ataque com assistência de Riley McGree (joga no Middlesbrough de Inglaterra).