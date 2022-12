Guia do adepto: a caminho do Coreia do Sul - Portugal

Portugal defronta a Coreia do Sul num estádio inserido num polo educacional, em Doha. No guia do adepto, o Nuno Pereira e o Paulo cepa levam-no à essência do Qatar.

A equipa das quinas defrontará a Coreia do Sul esta sexta-feira, às 15:00 (hora em Lisboa), naquele que será o último jogo das seleções na fase de grupos.

Portugal, que venceu o Gana (3-2), na estreia, e o Uruguai (2-0), já está apurado para os oitavos de final do Mundial 2022.

A 22.ª edição do Campeonato do Mundo decorre até 18 de dezembro, no Qatar.