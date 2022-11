Guia do adepto: a caminho do Portugal - Gana

Os enviados da SIC ao Qatar, Nuno Pereira e Paulo Cepa, mostram o que vão encontrar os adeptos portugueses que forem ver o primeiro jogo da seleção nacional no Mundial.

Ao aterrar em Doha, no Qatar, os adeptos portugueses vão deparar-se com o aeroporto mais luxuoso do mundo. Mas o luxo não fica por aí, já que a capital deste país árabe é considerada uma cidade inteligente ou “high tech”.

O metro só foi inaugurado há três anos, mas já tem quase 76 quilómetros. São 37 estações distribuídas por três linhas. As carruagens dividem-se entre homens, mulheres e famílias. Há ainda as gold, carruagens de luxo para quem paga mais. E o maquinista é um computador.

No verão a temperatura ultrapassa os 50.º graus, razão pela qual o Mundial se realiza nos meses de novembro e dezembro, altura em que as temperaturas não passam dos 35.ºC durante o dia e dos 25.ºC à noite.

Junto ao estádio que recebe o Portugal - Gana há cinco praias. Vão estar fechadas antes do jogo por questões logísticas, mas abrirão no final do encontro. Por 10 euros pode dar o mergulho da vitória ou afogar as mágoas da derrota.

Portugal e Gana jogam esta quinta-feira, às 19:00 locais (16:00 em Lisboa), no Estádio 974, em Doha, para a primeira jornada do grupo H do Campeonato do Mundo.