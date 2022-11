Maniche revela o segredo para Portugal ganhar o Mundial

O ex-futebolista Maniche revelou à SIC a “receita” para Portugal chegar à final do Mundial do Qatar. Entre os ingredientes conta-se concentração, respeito e intensidade no jogo.

Podemos ser campeões do Mundo?

Maniche acredita que sim. “Temos seleção para ser campeões”, diz, em entrevista ao enviados da SIC ao Qatar Nuno Luz e Nuno Pereira. O antigo jogador afirma que a seleção portuguesa “tem muita qualidade” e pode mesmo fazer história.

Há um segredo para se ganhar uma competição?

“Não basta ter qualidade”, atira Maniche. Até porque este Mundial tem sido marcado por surpresas. Então, o que é preciso para vencer?

“Acima de tudo é concentração. (...) Respeitar o adversário, não facilitar, jogar intensamente e jogar como equipa”, defende.

Questionado sobre a polémica que envolve Cristiano Ronaldo, Maniche diz que o capitão está “habituadíssimo” a que o foco e atenções estejam sempre nele. Por isso, acredita que a saída do Manchester United não interferirá “em nada” na sua prestação.