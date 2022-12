FIFA disponibiliza aplicação que permite rever jogadas e ter acesso a informação sobre o jogo

No mundial do Qatar, a FIFA disponibiliza para os espetadores no estádio uma app que permite, através de realidade aumentada, a cada adepto ter na mão todas as informações sobre os jogadores e as várias câmaras da transmissão televisiva.

Esta tecnologia está ao serviço de quem paga bilhete para ir ao estádio. Basta levantar o telefone para mapear o campo e a partir dai há um seguimento em tempo real aos jogadores.

Todas as informações do jogo estão disponíveis para o espetador, desde dados de cada jogador ao longo do jogo, estatísticas e até jogadas que não vimos bem com os nossos olhos.

Não há pormenor que um espetador no campo deixe para ver quando sair do estádio. Longe vão os tempo que íamos todos para casa ver o domingo desportivo para tirarmos dúvidas do que vimos no estádio.