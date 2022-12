Depois da derrota com a Argentina, vários adeptos franceses entraram em confronto com a polícia nas ruas de Lyon, em França. Pelo menos uma pessoa foi detida. Em Paris, há também desacatos.

As autoridades tentaram dispersar os adeptos com gás lacrimogéneo.

Segundos os órgãos de informação franceses, foram disparados morteiros e fogo de artifício contra o corpo policial.

A Argentina sagrou-se, este domingo, campeã do Mundo de futebol ao vencer a França nos penáltis após empate no prolongamento (3-3), no Estádio Lusail, na final do Campeonato do Mundo no Qatar.

França não conseguiu revalidar o título mundial, depois da conquista em 2018.