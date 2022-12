Mais de 200 pessoas foram detidas no domingo em França depois de confrontos com a polícia, na sequência da derrota francesa frente à Argentina no mundial de futebol no Qatar.

Após o jogo, foram detidas em várias cidades 227 pessoas pertencentes a grupos de apoiantes da seleção, que se envolveram em desacatos e em confrontos com a polícia, de acordo com o Ministério do Interior francês.