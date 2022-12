Messi: título mundial "também é de Maradona" que "encorajou lá do céu"

O título de campeão do mundo de futebol conquistado no domingo pela Argentina no Qatar "também é de Diego" Maradora, escreveu esta terça-feira Lionel Messi, convicto de que este apoiou a seleção "desde o céu".

"É também do Diego que nos encorajou lá do céu. E de todos aqueles que sempre passaram o seu tempo a apoiar a seleção nacional sem olhar tanto para o resultado, mas sim para a vontade que sempre depositámos nela, também quando as coisas não correram como queríamos", destacou, em texto nas redes sociais.

Maradona foi o grande obreiro da conquista do Mundial em 1986, no México, no segundo título conquistado pelo seu país após o de 1978, assegurado em casa, em Buenos Aires.

Lionel Messi foi considerado o melhor jogador do torneio que a 'albiceleste' garantiu na final frente à França, impondo-se, por 4-2, no desempate nos penáltis, depois do 2-2 no tempo regulamentar e do 3-3 no final do prolongamento.