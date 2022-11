Quatro jogos num dia: nunca os estádios de um mundial foram tão próximos

Nunca nos mundiais de futebol os estádios ficaram tão próximos entre si, como acontece este ano no Qatar. Pela primeira vez na história, um adepto vai conseguir assistir, no mesmo dia, a quatro jogos em quatro estádios diferentes – o que irá acontecer no dia 22 de novembro. Os enviados especiais da SIC Luís Marçal e Rafael Homem mostram como é possível fazer o trajeto.

O adepto começa o percurso no Lusail, com o Argentina - Arábia Saudita. Segue de Metro para Education City, onde se joga o Dinamarca - Tunísia. Depois do apito final segue – novamente pelo Metro de Doha – até ao 974, um estádio erguido apenas com aço e antigos contentores. Aqui vai ser o duelo México - Polónia. O último jogo desta jornada inédita decorre no Al Janou: França - Austrália.

São quatro jogos, quatro estádios num só dia. Um verdadeiro carrossel de futebol, possível pela primeira vez neste mundial do Qatar.