Loucura no balneário e nas ruas da Arábia Saudita, adeptos celebram como Ronaldo

Os adeptos da Arábia Saudita festejaram de forma efusiva a vitória no jogo desta terça-feira, frente à Argentina, em jogo do grupo C do Mundial 2022.

Nas imagens é bem visível a alegria dos adeptos, no final da partida, que terminou com um resultado histórico para a seleção saudita. Houve até quem celebrasse com o icónico “Siiii” de Cristiano Ronaldo.