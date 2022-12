Mundial das Arábias: um novo onze de Portugal contra a Coreia do Sul

A um dia do jogo Portugal-Coreia do Sul, os comentadores SIC analisam as declarações do selecionador nacional. Perante a promessa de Fernando Santos de alterações no onze, Luís Aguilar e Marco Caneira dizem quais os jogadores que devem entrar e sair.

A proposta da Arábia Saudita a Ronaldo é também um dos temas abordado neste “Mundial das Arábias”: o ministro do Desporto do país disse que “adoraria ver Cristiano Ronaldo” a jogar na liga.

A febre pela Argentina no Bangladesh e a camisola de Marco Caneira fazem também arte do comentário desta quinta-feira.