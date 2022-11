Fernando Santos rejeita comparação com o Portugal-Uruguai do Mundial 2018

A Seleção Nacional cumpre esta segunda-feira, às 19:00, o segundo jogo no grupo H do Mundial 2022, frente ao Uruguai.

O selecionador nacional, Fernando Santos, diz que não há comparação com o jogo no Mundial de 2018, do qual Portugal saiu derrotado e eliminado da prova, porque as equipas são diferentes e a Seleção aprendeu com os erros do passado.

A Seleção Nacional defrontará o Uruguai na segunda-feira, às 19:00, e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, no dia 2 de dezembro, pelas 15:00 (um jogo que terá transmissão em direto na SIC).