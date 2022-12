"Nem nos meus melhores sonhos": Gonçalo Ramos aborda estreia a titular e não esquece Ronaldo

Na conferência de imprensa, após o jogo, Gonçalo Ramos confessou estar a viver um sonho. Já Fernando Santos voltou a falar da ausência de Cristiano Ronaldo no 11 e destacou a boa exibição da seleção nacional.

A seleção entrou com toda a força na fase a eliminar do Mundial do Qatar e aplicou uma goleada expressiva à seleção suíça, marcando seis golos e sofrendo apenas um.

Com este resultado a equipa portuguesa avança para os quartos de final e tem encontro marcado para este sábado com Marrocos.

Em reação ao jogo decisivo Fernando Santos admitiu que os seus pupilos protagonizaram uma exibição de grande nível, e destacou a circulação e a posse de bola dos jogadores lusos, assim como a confiança que demonstraram dentro das quatro linhas.

Em relação ao próximo desafio, frente à seleção que eliminou a candidata ao título Espanha, o selecionador nacional admitiu que Marrocos vai criar “problemas diferentes”, uma vez que “concede muito pouco espaço no jogo”.

Dado esse fator, referiu que tomará as opções que entender em termos estratégicos, tal como o fez para o jogo diante da seleção helvética, acrescentou.

Cristiano Ronaldo foi ainda um tema abordado pelo engenheiro, um dia após ter admitido que ficou bastante desagrado com a atitude do português no jogo frente à Coreia.

Desta vez, o discurso foi diferente e o treinador encheu o camisola sete de elogios.

“É bom também olhar e ver o que foi o exemplo deste extraordinário jogador [Cristiano Ronaldo], para mim o melhor jogador do mundo, que ele deu em termos de profissionalismo, de capitão, a forma com celebrou os golos, a forma como entrou, uma vontade enorme”, destacou.

Relativamente ao coletivo enalteceu o espírito de equipa e garantiu que se a armada lusa “continuar assim” e melhorar certas questões, está então no “caminho certo”.

As palavras de Gonçalo Ramos

Gonçalo Ramos foi o homem da partida, tendo apontado três tentos e feito uma assistência para golo. O atleta do Benfica admitiu que o momento que viveu esta terça-feira foi algo bastante especial.

“Nem nos meus melhores sonhos eu pensava estrear-me a titular na fase a eliminar de um Mundial com um hat-trick”, confessou o avançado.

Ainda acerca de CR7, o jovem português deixou claro que o capitão de equipa “fez o que faz todos os jogos”.